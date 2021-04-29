Türkiye Çalışma izni belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi nereden alınır?

Çalışma izni belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi nereden alınır?

Türkiye

Çalışma izni belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi nereden alınır?

İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için başvuru ekranının açıldığını bildirdi. Peki, Çalışma izni belgesi nasıl alınır, çalışma izin belgesi nereden alınır? İşte detaylar..

29 Nisan 2021, Perşembe 20:19 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık." ifadesi kullanıldı.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? 

Çalışma izin belgesi e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresinden alınabiliyor. Vatandaşlar e-Devlet'e girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamaları gerekiyor. 

e-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

AA

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