Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alıyor

Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.

10 Ekim 2021, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8’inci kadro dereceli 125 (yüz yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

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