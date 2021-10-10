Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu.
10 Ekim 2021, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8’inci kadro dereceli 125 (yüz yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.