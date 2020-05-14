Çalışma verimliliğinizi aydınlatma önerileri ile artırın

Aydınlatma iş verimliliğinde oldukça önemli bir konu. Siz de evinizde atacağınız küçük adımlarla verimliliğinizi artırabilirsiniz. Öncelikle gün ışığından daha fazla faydalanmak için masanızı pencereye yakın bir konuma taşıyın. Ancak çalışma masanızın güneş ışığını dik bir şekilde almamasına dikkat edin. Bu durum gözlerinizi kamaştırarak dikkatinizin dağılmasına ve veriminizin düşmesine sebep olabilir.

Işık ihtiyacını doğru belirleyin

Sadece çalışırken değil günlük hayatımızda da aydınlatmanın çok önemli bir yeri bulunuyor. Yanlış aydınlatma seçiminin baş ağrısına, göz ağrılarına, yorgunluğa ve agresifliğe neden olduğunu unutmayın. Eğer gün ışığından faydalanma imkanınız yok ise yapay ışık ile bu ihtiyacınızı karşılayın. Bu noktada ihtiyacınız olan ışık miktarını çok iyi belirleyin ve odanın da kaldırabileceği kadar ışık seçin. Çok parlak ya da çok loş bir aydınlatmanın istediğiniz verimi almanızı engelleyeceği gibi sizi de olumsuz yönde etkileyeceğini unutmayın.

Işığı doğru konumlandırın

Işığın doğru konumlandırılması da çalışma etkisinde büyük rol oynuyor. Işığınız masa ya da avize olsun doğru bir konumda olması gerekiyor. Çalışırken, aydınlatma yukarıdan aşağıya doğru sağlanmalı ve ışığın göze gelmesi engellenmeli. Ayrıca ışığın objelere çarparak yansıma ya da parlama yapmamasını sağlayın. Avizeleri istediğimiz konuma ayarlayamayacağımız için çalışma masasında doğru aydınlatma için masa lambası kullanın. Masa lambalarında konumlandırma yapılırken, ışığın sol taraftan gelmesine dikkat edin. Bu açının göz için de daha sağlıklı olduğu bilinmektedir.

Beyaz ışık kullanın

Son olarak ışığın rengi de çalışma verimliliğini etkileyen bir etken. Sarı ışığın gözü çok daha hızlı yoracağını unutmayın. Aydınlatmada beyaz ya da floresanlı lambaların kullanılması doğru bir tercih olacaktır. Beyaz ışık ve floresanlı lambalar, sarı ışık veren lambalara göre hem daha fazla aydınlık sağlamaktadır hem de gözü daha az yormaktadır. Işık gücünün ayarlanabildiği dimmerli lambalar da farklı ışık şiddetleri arasında geçiş yapmana imkanı sağlayarak, gün içinde ışığınızı ayarlamanıza yardımcı olacaktır.

Hareket kabiliyetinizi kısıtlamayın

Tüm bu aydınlatma önerilerinin yanı sıra masanın düzenli olması da son derece önemli. Masada dikkatinizi dağıtacak tüm detayları uzaklaştırın. Masanızın üstünde duran eşyalarınızı düzenleyin. Çay ve kahve gibi kaza riski yaratacak nesneleri masanızdan uzaklaştırın. Aynı şekilde masanızda hareket kabiliyetinizi sınırlayan, aydınlatma ve şarj kablolarını tek bir yönde toplayın. Bunu sağlamak için Günsan’ın Visage çift USB’li grup prizlerini kullanabilirsiniz. Çoklu kullanım sunan çift USB’li grup prizler tek bir prizi ile aynı anda birden çok cihaza enerji sağlarken, USB girişi ile cep telefonu ve tabletlerinizi de şarj edebilirsiniz. Birçok akıllı telefon ve tabletle uyumlu olan priz, cep telefonu ve tabletlerimizin şarjlarının çok çabuk bittiği bu dönende masanızda düzen sağlamanıza yardımcı olacak.