Çalışmadan emekli maaşı için 3 formül

Türkiye nüfusunun yarısı kadın ama iş hayatına katılan kadın oranı daha düşük, yani yüzde 31.5’lerde. Çalışamadıkları veya aktif olarak iş hayatında bulunamadıkları için bu kişilerin herhangi bir sosyal güvenceleri de olamıyor. İşte bu durumda bulunan çok sayıdaki kadın için bir işyerinde çalışmadan da emeklilik mümkün. Çalışmayanlara ve evde küçük çaplı üretim yapanlara emeklilik için çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. 3 yöntemden birini seçerek emekli olunabiliyor.

AYDA 1.144 TL ÖDEYEREK

1-İsteğe bağlı sigorta: Hiçbir sigortası bulunmayan ya da çalışmayan ev kadınlarının sigortalı olma şansı var. Bu kadınlar 18 yaşından büyük olmaları şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bunun için düzenli olarak her ay prim ödemeleri gerekiyor. Brüt asgari ücretin (2021 yılı için 3.577 lira) yüzde 32’sini yatırarak isteğe bağlı sigortalı olunabiliyor. Bu yıl ödenecek aylık prim tutarı en az 1.144 lira. En yüksek ise bunun 7.5 katı yani 8.584 lira oluyor. Bu yolu seçen emeklilik hakkı kazanabildiği gibi hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilir.

EVDE ÜRETENLER İÇİN

2-Vergisiz esnaflık: Evde kendi imkanlarıyla el işi dikiş nakış, erişte, mantı, kuru çiçek gibi ürünlerin üretimini yapan kadınlar için ‘esnaf muaflığı’ sağlanıyor. Esnaf muafiyet belgesi alanların en büyük avantajı ise vergiden muaf tutulmaları. Bu yöntemi seçen kadınlar, SGK’ya başvurarak sigortalı oluyor. Üstelik devlet 2 gün avantajı da sağlıyor. Yani 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayılıyor. Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık 1.068 lira. Emeklilik yolunu açan bu yöntem, sağlıktan da ücretsiz yararlanma hakkı tanıyor.

6 YIL ERKEN OLMA ŞANSI

3-Doğum borçlanması: Doğumdan önce sigortası olan anneler, doğumdan sonra boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmı için borçlanma yapabiliyor. Borçlanma hakkı, 3 çocuğa kadar kullanılabiliyor. Üç çocuğu bulunan anne, toplam 6 yıla kadar borçlanabiliyor. Bunun sonucunda da 2160 gün prim kazanıyor. Bu yıl borçlanmanın tutarı aylık 1.145 lira, 2 yıllık yani 1 çocuk için ise 27 bin 475 lira.



