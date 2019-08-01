Çalışmadan isteğe bağlı emeklilik

Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayan kişiler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu şekilde emekli olabilirler. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının emekli olması için işe gitmesi gerekmez. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli bir diğer şart da 18 yaşını doldurmuş olmak.

BAŞVURU NEREYE?

1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B, yani eski adıyla Bağkur statüsünde değerlendiriliyorlar. İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak için ikametgahın bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine, ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ ile başvurmak gerekiyor.

KAÇ GÜN ÖDEME GEREKİR?

İsteğe bağlı sigorta ödeyen bir kişi aşağıdaki şartları karşıladığında emekli olabilir:

▲ İlk sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler 10 yıllık sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeyerek,

▲ İlk sigorta giriş tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan kişiler yaş haddinden emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 60 yaş ve 4500 gün prim ödemesi yaparak,

▲ İlk sigorta giriş tarihleri 1 Mayıs 2008 ve sonrası olan kişiler yaş haddinden emeklilik için 63 yaş ve 5400 gün prim ödemesi yaparak,

▲ İsteğe bağlı normal emeklilik için 9000 gün prim ödemesi yaparak.

PRİMLER

En düşük prim bu yıl için 818.56 lira, en yükseği ise 6139 lira olarak uygulanıyor.

DUL VE YETİM HAKLARI

İsteğe bağlı sigorta sahibinin vefatı durumunda isteğe bağlı sigorta sahibinin eşi, çocuğu, anne babası gibi hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır.