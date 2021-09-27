Kuzey Irak’ın Necef kentinde çalışmak üzere Tarsus’tan 5 Mayıs'ta ayrılan İbrahim Aslan, iddiaya göre, 25 Ağustos’ta Kerkük’te polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülürken ailesini arayan Aslan, 'sabit ikametgah eksikliği nedeniyle gözaltına alındığını' söyledi. Bir süre sonra tutuklandığını bildiren Aslan'dan bir daha Haber alınamadı. 2 çocuk babası Aslan’ın eşi Aliye Aslan, kocasının son durumuyla ilgili Erbil ve Musul konsolosluklarına başvurdu, ancak sonuç elde edemedi.

Bir aydır her gün gözyaşı döküp merak içinde beklediğini söyleyen Aliye Aslan’ı, komşuları yalnız bırakmayıp moral veriyor. Aslan ailesi, İbrahim Aslan'a ulaşabilmek ve durumuyla ilgili bilgi alabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

MUTLU HABERİ BEKLİYORLAR

Eşinin Necef'ten Süleymaniye'ye geçerken tutuklandığını ifade eden Aliye Aslan, "Eşim 5 aydır Irak’ta çalışıyordu. 25 Ağustos'tan beri haber alamıyorum. Erbil ve Musul konsolosluklarına başvurduk. Şirketle iletişim içerisine girdik. 25 Ağustos'tan beri iletişim kuramıyoruz" diye konuştu.

İbrahim Aslan'ın ağabeyi Erdal Aslan ise, "Kardeşimin hayatından endişe duyuyoruz. Hala bir haber alamadık" dedi.



