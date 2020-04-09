Çalışmasına izin vermeyen kedisine şikayet dilekçesi gönderdi
Evcil hayvanlar karantina döneminde en mutlu günlerini yaşıyor. Her gün işe giden sahipleriyle artık sürekli vakit geçirme şansı buldular. Ancak bu durum evden çalışan insanlar için biraz sancılı olabiliyor. Sürekli ilgi isteyen Penelope isimli kedinin sahipleri de onlardan biri. Artık durumdan sıkılan Penelope'nin sahipleri çareyi insan kaynakları adına şikayet dilekçesi yazmakta buldu.
09 Nisan 2020, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Corona virüs karantinası nedeniyle evden çalışan insanlar için durum bazen daha sıkıntılı olabiliyor. Hele ki evcil hayvan sahibiyseniz, sevimli dostlarınız çalışmalarınıza ortak olmak isteyecektir. 4 kedi ve 1 köpek sahibi olan Andrew Stych ve karısı Sheila'nın derdi ise daha büyük. Son zamanlarda çiftin kedilerinden biri olan Penelope evde çok yaramazlık yapıyordu. Andrew da karısı Sheila’yı neşelendirmek için İK adına (İnsan Kaynakları) tüylü arkadaşına yazılı bir şikayet dilekçesi göndermeye karar verdi.
Dilekçede yazanlar ise şöyleydi:
Penelope, bu mektup resmi olarak ev düzenlemelerine ve iş yeri politikalarına uymamanızı belgelemeye hizmet ediyor. İş yeri moraline büyük katkıda bulunuyor, sevimlilik ve saç tokası kovalamakla ilgili kotalarınızı tutturuyorsunuz. Ancak çalışma saatlerinin ortasında uzatma kablosundaki güç tuşunu ve bilgisayarı kapatmak konusundaki devamlı ısrarınız ve kritik şirket etkinlikleri sırasında klavyeye basma konusundaki tavrınız verimlilikte önemli bir kayba sebep oldu. Haneye olan katkınıza değer veriyoruz ancak iş yeri alışkanlıklarınızda hızlı ve kalıcı bir değişiklik göstermezseniz ödül mamalarını vermemek de dahil olmak üzere daha ciddi tepkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Andrew, Penelope’nin birkaç haftadır neler yaptığını şöyle anlatıyor:
"Bilgisayar klavyesinde yürüyerek eşime elektronik tablolar ve e-postalarda “yardım etmeyi” seviyor. Hatta iş arkadaşlarından birine bitmemiş bir e-posta bile gönderdi."
Andrew, Penelope’nin belgeyi imzalamasını sağladıktan sonra, 'aşırı resmi' belgeyi Sheila’ya gösterdi.
Sheila; "Bayıldım, kesinlikle haketti. Hane denetçisi olarak imzalamakla ilgili hiçbir sorunum yok" dedi.