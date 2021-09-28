Çalışmayan 5 bin servis plakası için 'kapatılsın' önerisi

“Plaka tahsis yöntemi, bir rant kapısı değildir, bu bir iş kapısıdır” diyen Avdagiç, şu öneriyi getirdi:

“Seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021’e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hâlâ çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın.”

DOLU TRAFİĞİN SEBEBİ

Avdagiç, İstanbul’da ister aracını sattıkları için ister başka iş yaptıkları için sisteme entegre olmayan okul ve personel servis plakalarını, en hızlı şekilde araçlarla buluşturmak zorunda olduklarını ifade etti. 50 bin plakanın zor yettiğini aktaran Avdagiç, “Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi” diye konuştu.