Çalıştığı yerden parasını alamadı... Meyve kasalarını çaldı!

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı İstinye'de bir süpermarkette geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen olayda, bir tarım ürünleri firmasında önceden şoförlük yapan Özkan Ü., kapalı kasa minibüsle eskiden teslimat yaptığı süpermarkete geldi.

Marketin mal kabul bölümüne gelen şahıs, teslim edilen meyve ve sebzelerin boş kasalarını minibüse yükledi. Dakikalar sonra şahıs yaklaşık 25 bin lira değerindeki 3 bin adet kasayla olay yerinden ayrıldı.





PARASINI ALAMAYINCA FİRMANIN KASALARINI ÇALDI

Olayın ardından mal kabul bölümündeki firmaya ait alanda boş kasaları göremeyen tarım ürünleri firmasının yetkilisi Musa Y. market yetkilileriyle görüştü. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu boş kasaların Musa Y.’nin bölge sorumlusu olduğu firmada şoförlük yapan Özkan Ü.de olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Musa Y. emniyete giderek “işyerinden hırsızlık” suçundan şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü İstinye Ş.M.B. Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özkan Ü.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ettiği esnada polis ekipleri, şüpheli Özkan Ü.‘nün hırsızlık olayında kullandığı minibüs ile Bağcılar’da yaralanmalı bir trafik kazası geçirdiği bilgisine ulaştı.

ŞAHIS KAZAYA KARIŞINCA YAKALANDI

Harekete geçen Sarıyer polisi Özkan Ü.’yü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyette verdiği ifadesinde, daha önceden çalıştığı tarım ürünleri firmasından alacağı olduğunu fakat alamadığı için bu firmaya ait plastik kasa konulan yerlere giderek alacağına karşılık kasaları aracına koyup aldığını itiraf etti. Emniyette “işyerinden hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Özkan Ü. adliyeye sevk edildi.