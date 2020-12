Yayınlanan tanıtım videosunda Call of Duty: Black Ops Cold War’a yeni bir karakterin eklendiği görülürken Call of Duty: Black Ops Cold Warzone’da ise oyuncuları yeni bir harita bekliyor.

İlk olarak 10 Aralık’ta yayınlanacağı söylenilen Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için yapılan ertelenme haberinden sonra gözler 16 Aralık’a çevrildi. 16 Aralık tarihi, Call of Duty: Black Ops Cold War’ın ilk, Call of Duty: Warzone’un ise yeni bir sezonunun başlayacağı tarih olduğu için oldukça önem taşıyor. Yayınlanmasına kısa bir süre kala, oyunun geliştiricisi Treyarch’ın paylaştığı tanıtım videosu oyunseverleri nelerin beklediğini gözler önüne serdi.





Tanıtım videosunda ilk dikkatleri çeken şey, Call of Duty: Black Ops Cold War’a Stitch isimli yeni bir karakterin gelecek olması. Stitch adlı karakter, oyunun ana karakterlerinden olan Adler’in düşmanı. Nova-6 isimli 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan bir kimyasal silahın üretimini gerçekleştiren yeni karakter Stitch oyunun orijinal versiyonunda ise Rebirth adıyla bir adada oyunseverlerin karşısına çıkmıştı. Stitch ve Rebirth adası Call of Duty: Black Ops Cold War’la geri dönecek.

Video, Call of Duty: Warzone’un Rebirth Adası ile geleceği ihtimallerini de yükseltiyor. Geliştirici ekibin söz konusu adayı oldukça özenerek ve detaylı bir şekilde yansıtması haritanın Rebirth olabileceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte Call of Duty: Black Ops Cold War’ın ilk sezonuyla birlikte yeni bir sezona başlayacak Call of Duty: Warzone’un yıllar önce piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops’tan izler taşıyacağı da tanıtım videosunda görülüyor.