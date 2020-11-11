Call of Duty Mobile, 12. sezonu ile karanlık moda geçiyor
Call of Duty: Mobile, 1. Yıl dönümü sezonunun ardından, 12. Sezonu ‘‘Karanlığa Dalış’’ ile karanlık moda geçmeye hazırlanıyor.
11 Kasım 2020, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
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Yeni sezonla birlikte oyuna yeni savaş bileti, birçok yeni içerik ve ‘‘Bölünmüş Şövalyeler’’ temalı etkinliğiyle beraber gece modu haritaları da ekleniyor.
Yeni sezon güncellemesi ayrıca Call of Duty: Modern Warfare’dan bildiğimiz Hackney Yard haritasını da oyuna getiriyor. Bunun yanında Kasım ayına özel, sezon boyunca oyuncular için kaçırılmayacak fırsat ve fiyat teklifleri de yer alacak.
Call of Duty: Mobile 12. Sezonu ‘’Karanlığa Dalış’’ 10 Kasım’dan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir durumda. Oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;
- Yeni Çok Oyunculu Harita – Hackney Yard
- Yeni Efsanevi Karakter- Dark Nikto
- Gece Modu Haritaları – Crash, Summit ve Hackney Yard
- Yeni Battle Royale Sınıfı – Onarıcı
- Yeni Özellik– Üst Seviye Roket Fırlatıcı
- 2 Adet Yeni Özel Silah – AGR556 ve.50 GS
- Yeni Operatör Yeteneği– Balistik Kalkan
- Yeni Oyun Modları – Takım Ölüm Maçları için gece modu ve Yaşayan Ölülerin Saldırısı
- 12. Sezon: Karanlığa Dalış Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar, ekipmanlar ve daha fazlası.
- Özel Etkinlik – Bölünmüş Şövalyeler
- Yeni Sezonluk Medyan Okumalar
- Oyun içi mağazadan ulaşılabilir yeni içerikler ve ekipmanlar
- Çeşitli arayüz güncellemeleri, silah dengelemeleri ve oynanış optimizasyonları
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