Call of Duty Mobile, 12. sezonu ile karanlık moda geçiyor

Yeni sezonla birlikte oyuna yeni savaş bileti, birçok yeni içerik ve ‘‘Bölünmüş Şövalyeler’’ temalı etkinliğiyle beraber gece modu haritaları da ekleniyor.

Yeni sezon güncellemesi ayrıca Call of Duty: Modern Warfare’dan bildiğimiz Hackney Yard haritasını da oyuna getiriyor. Bunun yanında Kasım ayına özel, sezon boyunca oyuncular için kaçırılmayacak fırsat ve fiyat teklifleri de yer alacak.

Call of Duty: Mobile 12. Sezonu ‘’Karanlığa Dalış’’ 10 Kasım’dan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir durumda. Oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;