Call of Duty Mobile ikinci yaşını yeni haritayla kutladı

Ayrıca yeni sezon ve ikinci yıl dönümüne özel olarak Türkiye’de özel bir turnuva da düzenlenecek. Oyuncuların büyük ödüller kazanma şansı yakalayacakları turnuvaya dair detaylar önümüzdeki günlerde oyunun resmi hesaplarından paylaşılacak.

8. Sezon boyunca oyuncular, “Yıl Dönümü Pastası”, “Yıl Dönümü Bulmacası” ve “Karşı Saldırı” gibi özel tematik etkinliklerle oyunun İkinci yıl dönümünü kutlayabilecekler. Yeni sezonla birlikte her zamanki gibi 50 Kademelik Savaş Biletiyle birlikte birçok yeni silah ve içerik de oyuna ekleniyor. Sezon başlangıcıyla birlikte Alias-Savaş Yorgunu ve Velikan-Volkanik Kül karakterleri, R9-0 Pompalı Tüfek ve yeni silahlar, sezonun ilerleyen günlerinde ise M13 Saldırı Tüfeği, yeni Skor Serisi, Silah Taslakları, Profil Kartları, Tılsımlar ve daha fazlası oyuna eklenmiş olacak.

Yeni Sezonluk Etkinlikler, Şanslı Çekilişler, Paketler, Mitik Silah ve daha fazlası da yeni sezonla birlikte oyuncularla buluşacak.

Android ve iOS üzerinden indirilebilecek Call of Duty Mobile: 8. Sezon: 2. Yıl Dönümü içeriklerine dair ayrıntılı bilgi ve yeni güncellemeler ise şu şekilde:

Battle Royale 2.0

Yeni Karartma haritası ve oyun içi iyileştirilmiş görseller

Yeni silah yağmalama sistemi

Yeni sağlık ve zırh sistemi

Geliştirilmiş araç Ara Yüzü bileşenleri

Enkaz haritası güncellendi

İlk olarak Call of Duty 4: Modern Warfare’de karşımıza çıkan bu mekân, COD: Mobile’ın da en çok oynanan haritasıydı. Bu ilgiye karşılık olarak 2. Yıl Dönümü ile birlikte bu haritanın iyileştirilmiş grafikler ve içeriklerle güncellenmiş sürümü de oyuna ekleniyor.

Yeni Oyun Modu / Sınırlı Süreli Etkinlik- Karşı Saldırı

Bu yeni mod ile birlikte ilk defa Oyuncu Olmayan Karakterler (NPC’ler) ve PvE oyun sistemi Call of Duty Mobile Battle Royale moduna ekleniyor. Oyuncular NPC’lerden görev alabilecek, görevleri tamamlayarak etkinlik boyunca ilerlemek ve ödüller kazanabilmek için de NPC’ler ve Paralı Askerlerden yardım alabilecekler.