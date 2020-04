Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered kısa süre sonra gelebilir

Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered'ın Campaign modunun yakın zamanda geleceği söyleniyor. İddialar TheGamingRevolution'dan geldi. Bu ekip en son Call of Duty Warzone ve Modern Warfare 2 Remastered hakkında tutarlı bilgiler vermişti.

TheGamingRevolution, YouTube kanalına Call of Duty MW3 Remastered'ın Campaign moduyla alakalı bilgiler içeren bir video yükledi.

Modern Warfare 2 Remastered gibi, MW3 Remastered (Modern Warfare ve Modern Warfare 2 Remastered ile aynı motor) başlangıçta sadece oyun campaign modunu içerecek. Her iki oyun da 2018'den beri Activision'un raflarında yer alıyor ve oyunların o yıl piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak Dallas Shooting'in oyunların gecikmesine neden olduğu öne sürülüyor. Görünüşe göre, Modern Warfare 2'nin çok oyunculu modu da yeniden düzenlendi, ancak Activision'un oyuncu tabanını bölmek istemediği ve sadece yeniden düzenlenmiş campaign’i şimdilik serbest bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

Modern Warfare 2 Remastered, bir aylık bir sürece özeldi ve MW3 Remastered'ın da bu şekilde olacağı düşünülüyor. Activision ve Sony arasında bulunan belirli bir zaman içerisinde özel olma anlaşmasının 2016'ya dayandığı düşünülüyor. Aslında her 2 oyunun da 2 sene önce çıkması amaçlanıyordu ancak olaylar beklendiği gibi gerçekleşmedi.

Videoda TheGamingRevolution, Activision'ın ne zaman MW3 Remastered'ı piyasaya süreceğini bilmediğini söyledi.