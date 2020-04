Call of Duty: Modern Warfare, tanımaya ve sevmeye başladığınız standart çok oyunculu değil, aynı zamanda devam eden Warzone Battle Royale moduna da sahip. Ve her ikisi de bazı güncellemeler alıyor.

Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, güncelleme gelecek iki oyunun da üçüncü sezonu 8 Nisan'da başlayacak. Yeni sezonda bizleri nelerin geleceği belli değil.Ancak geçen sezona göre daha fazla operatör, silah, harita ve ilginç şeylerle karşılaşacağımıza inanılıyor.





Sezonların ilerlemesi Modern Warfare ve Warzone‘un çok oyunculu modu arasında gerçekleşiyor.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone, PlayStation 4, Xbox One ve PC için mevcut. Warzone'u oynamak her zaman ücretsiz, ancak bu hafta sonu Modern Warfare'deki diğer çok oyunculu seçenekleri ücretsiz deneyebileceksiniz. Ayrıca geçmişten gelen Modern Warfare 2 Remastered ile zaman geçirebilirsiniz.