Bilim & Teknoloji Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone üçüncü sezonu kısa süre sonra başlıyor

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone üçüncü sezonu kısa süre sonra başlıyor

Bilim & Teknoloji

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone üçüncü sezonu kısa süre sonra başlıyor

Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Call Of Duty: Modern Warfare ve Battle Royale modu Warzone'un üçüncü sezonu 8 Nisan'da başlıyor. Onur Binay/posta.com.tr

04 Nisan 2020, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Call of Duty: Modern Warfare, tanımaya ve sevmeye başladığınız standart çok oyunculu değil, aynı zamanda devam eden Warzone Battle Royale moduna da sahip. Ve her ikisi de bazı güncellemeler alıyor.

Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, güncelleme gelecek iki oyunun da üçüncü sezonu 8 Nisan'da başlayacak. Yeni sezonda bizleri nelerin geleceği belli değil.Ancak geçen sezona göre daha fazla operatör, silah, harita ve ilginç şeylerle karşılaşacağımıza inanılıyor.


Sezonların ilerlemesi Modern Warfare ve Warzone‘un çok oyunculu modu arasında gerçekleşiyor.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone, PlayStation 4, Xbox One ve PC için mevcut. Warzone'u oynamak her zaman ücretsiz, ancak bu hafta sonu Modern Warfare'deki diğer çok oyunculu seçenekleri ücretsiz deneyebileceksiniz. Ayrıca geçmişten gelen Modern Warfare 2 Remastered ile zaman geçirebilirsiniz.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öğrenciler için 10 faydalı uygulama