Call of Duty: Vanguard alfa ve beta tarihleri belli oldu

Belirtilenlere göre Call of Duty: Vanguard alfa testi, 27 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan alfa testi, yalnızca PlayStation kullanıcıları tarafından erişilebilecek. Alfa testine erişebilmek için kullanıcılar, PlayStation Plus abonesi olmalı ya da oyunu ön sipariş etmeli.

CoD: Vanguard alfa testinde, oyunun bir modu olan Champion Hill denenecek. Bu modda oyuncular, 2v2 ya da 3v3 olarak mücadele ediyor. Bu neden alfa testi, otomatik eşleştirme sistemini barındıracak. Activision, bu modun çoğu Battle Royale oyununa rakip olabileceğini belirtiyor.

Call of Duty blog yazısında paylaşılanlara göre, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları, 10 Eylül tarihinde beta testlerine başlayacak. Diğer platformlarda bulunan oyuncular ise beta testine 13 Eylül tarihinde başlayacak. 18 Eylül tarihinde ise, tüm platformlar ve tüm kullanıcılar açık beta sürecine girecek. Açık beta, yalnızca 2 gün boyunca devam edecek.







