Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu
Activision, Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard’ı resmi olarak duyurdu. Oyundan ilk video paylaşıldı.
17 Ağustos 2021, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Paylaşılan video çoğunlukla her biri gizemli bir yüzü gösteren dört farklı yerin görüntülerinden oluşuyor. Oyun 2. Dünya Savaşı sırasında, muhtemelen savaşın dört cephesinde geçecek gibi görünüyor.
Call of Duty: Vanguard ile ilgili daha fazla bilgi, serinin 19 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 20.30’da, oynaması ücretsiz bir battle royale shooter oyunu olan Call of Duty: Warzone içindeki bir etkinlikte açıklanacak.
Ayrıca 19 Ağustos'ta Türkiye saati ile 19:30 ve 20:29 saatleri arasında Call of Duty: Warzone'un herhangi bir modunu oynayanlar Double XP, Double Weapon XP ve Double Battle Pass XP'ye sahip olacak.
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