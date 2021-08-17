Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu

Paylaşılan video çoğunlukla her biri gizemli bir yüzü gösteren dört farklı yerin görüntülerinden oluşuyor. Oyun 2. Dünya Savaşı sırasında, muhtemelen savaşın dört cephesinde geçecek gibi görünüyor.

Call of Duty: Vanguard ile ilgili daha fazla bilgi, serinin 19 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 20.30’da, oynaması ücretsiz bir battle royale shooter oyunu olan Call of Duty: Warzone içindeki bir etkinlikte açıklanacak.

Ayrıca 19 Ağustos'ta Türkiye saati ile 19:30 ve 20:29 saatleri arasında Call of Duty: Warzone'un herhangi bir modunu oynayanlar Double XP, Double Weapon XP ve Double Battle Pass XP'ye sahip olacak.



