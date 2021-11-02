Bilim & Teknoloji Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri açıklandı

Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri açıklandı

Bilim & Teknoloji

Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri açıklandı

Activision, Call of Duty: Vanguard oyununun minimum, önerilen, rekabetçi ve ultra 4K sistem gereksinimleri bilgisini açıkladı.

02 Kasım 2021, Salı 11:23 Son Güncelleme:
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Call of Duty: Vanguard, için sistem gereksinim bilgileri açıklandı. Oyun, 5 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkışını yapacak.

Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

Ekran kartı belleği: 2 GB VRAM

Depolama alanı: 36 GB başlangıçta (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modu)

Hi-Rez Varlık Önbelleği: 32 GB’a kadar

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme) ya da Windows 11 64-bit (son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

Ekran kartı belleği: 4 GB VRAM

Depolama alanı: 61 GB

Hi-Rez Varlık Önbelleği: 32 GB’a kadar

Rekabetçi sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme) ya da Windows 11 64-bit (son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ruzen 7 1800X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 5700XT

Ekran kartı belleği: 8 GB VRAM

Depolama alanı: 61 GB

Hi-Rez Varlık Önbelleği: 32 GB’a kadar

Ultra 4K sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme) ya da Windows 11 64-bit (son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i9-9900K ya da AMD Ryzen 9 3900X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT

Ekran kartı belleği: 10 GB VRAM

Depolama alanı: 61 GB

Hi-Rez Varlık Önbelleği: 64 GB’a kadar

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