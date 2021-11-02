Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri açıklandı
Activision, Call of Duty: Vanguard oyununun minimum, önerilen, rekabetçi ve ultra 4K sistem gereksinimleri bilgisini açıkladı.
02 Kasım 2021, Salı 11:23 Son Güncelleme:
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Call of Duty: Vanguard, için sistem gereksinim bilgileri açıklandı. Oyun, 5 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkışını yapacak.
Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme)
İşlemci: Intel Core i3-4340 ya da AMD FX-6300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470
Ekran kartı belleği: 2 GB VRAM
Depolama alanı: 36 GB başlangıçta (Yalnızca çok oyunculu ve Zombies modu)
Hi-Rez Varlık Önbelleği: 32 GB’a kadar
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme) ya da Windows 11 64-bit (son güncelleme)
İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 5 1600X
Bellek: 12 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580
Ekran kartı belleği: 4 GB VRAM
Depolama alanı: 61 GB
Hi-Rez Varlık Önbelleği: 32 GB’a kadar
Rekabetçi sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme) ya da Windows 11 64-bit (son güncelleme)
İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ruzen 7 1800X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / RTX 3060 Ti ya da AMD Radeon RX 5700XT
Ekran kartı belleği: 8 GB VRAM
Depolama alanı: 61 GB
Hi-Rez Varlık Önbelleği: 32 GB’a kadar
Ultra 4K sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (son güncelleme) ya da Windows 11 64-bit (son güncelleme)
İşlemci: Intel Core i9-9900K ya da AMD Ryzen 9 3900X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800 XT
Ekran kartı belleği: 10 GB VRAM
Depolama alanı: 61 GB
Hi-Rez Varlık Önbelleği: 64 GB’a kadar