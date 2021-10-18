Call of Duty: Vanguard, seriyi İkinci Dünya Savaşı dönemi köklerine geri götüren yıllık birinci şahıs askeri nişancı oyununun en son yinelemesi. Call of Duty: Modern Warfare (2019) ve Warzone ile aynı motor üzerine inşa edilen yeni oyun, dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların dikkatini çekti.

Activision, oyundaki hileleri önlemeye yönelik bazı adımlar atmış olsa da, oyun içinde hile yapanlarda önemli bir azalma görülmedi ve bu şimdi değişmek üzere gibi görünüyor.

Ricochet, hile ile mücadele için çok yönlü bir yaklaşım benimsiyor. Bu, hileyi belirlemek için analitiği izleyen yeni sunucu tarafı araçları, hilecileri ortadan kaldırmak için gelişmiş araştırma süreçleri, hesap güvenliğini güçlendirmek için güncellemeler ve daha fazlasını içerecek.

Ricochet Anti-Cheat girişiminin tamamı, Call of Duty: Vanguard’ın 5 Kasım 2021’de piyasaya sürülmesiyle birlikte gelecek.