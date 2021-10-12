Call of Duty: Vanguard’ın hikaye modu için fragmanı yayınlandı
Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'dan hikaye modunun detaylandırıldığı yeni bir fragman paylaşıldı.
12 Ekim 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Sledgehammer Games ve Treyarch'ın yaptığı yeni Call of Duty oyunu Call of Duty Vanguard'dan yeni fragman geldi.
Yeni fragmanda oyunun hikaye modunu biraz daha ayrıntılı görebiliyoruz. Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkışını yapacak.
Call of Duty: Vanguard fiyatı
Call of Duty: Vanguard – Standard Edition (PS4) – 499,00 TL
Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen Bundle (PS4) – 599,00 TL
Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen Edition (PS5) – 779,00 TL
Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition (PS5) – 599,00 TL
Call of Duty: Vanguard – Standart Sürüm (Xbox One) – 499,00 TL
Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen Paketi (Xbox Series XIS) – 599,00 TL
Call of Duty: Vanguard – Seçkin sürüm (Xbox Series XIS) – 779,00 TL
Call of Duty: Vanguard – PC – Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı – 70 dolar