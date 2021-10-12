Call of Duty: Vanguard’ın hikaye modu için fragmanı yayınlandı

Sledgehammer Games ve Treyarch'ın yaptığı yeni Call of Duty oyunu Call of Duty Vanguard'dan yeni fragman geldi.

Yeni fragmanda oyunun hikaye modunu biraz daha ayrıntılı görebiliyoruz. Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkışını yapacak.

Call of Duty: Vanguard fiyatı

Call of Duty: Vanguard – Standard Edition (PS4) – 499,00 TL

Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen Bundle (PS4) – 599,00 TL

Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen Edition (PS5) – 779,00 TL

Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition (PS5) – 599,00 TL

Call of Duty: Vanguard – Standart Sürüm (Xbox One) – 499,00 TL

Call of Duty: Vanguard – Cross-Gen Paketi (Xbox Series XIS) – 599,00 TL

Call of Duty: Vanguard – Seçkin sürüm (Xbox Series XIS) – 779,00 TL

Call of Duty: Vanguard – PC – Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı – 70 dolar



