Call of Duty Warzone 50 bin oyuncu banlandı
Call of Duty: Warzone geliştiricisi Raven Software, 50 bin hesabın banlandığını açıkladı. Geliştirici şirket aynı zamanda, arka planda sıkı bir şekilde çalıştıklarını ve yakında daha fazla bilginin paylaşılacağını ekledi.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:02 Son Güncelleme:
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Raven Software, Call of Duty Warzone’da 50 bin oyuncunun banlandığını açıkladı. Bu paylaşımdan kısa bir sonra Call of Duty’nin ana serisinin yeni oyunu Vanguard ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Vanguard, yeni bir anti hile yazılımına sahip olacak.
Tom Henderson, daha öncesinde Call of Duty serisinin yeni bir anti hile yazılımı kullanacağını söylemişti. Vanguard’ın 19 Ağustos’ta tanıtılması bekleniyor.