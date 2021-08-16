Call of Duty Warzone 50 bin oyuncu banlandı

Raven Software, Call of Duty Warzone’da 50 bin oyuncunun banlandığını açıkladı. Bu paylaşımdan kısa bir sonra Call of Duty’nin ana serisinin yeni oyunu Vanguard ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Vanguard, yeni bir anti hile yazılımına sahip olacak.

Tom Henderson, daha öncesinde Call of Duty serisinin yeni bir anti hile yazılımı kullanacağını söylemişti. Vanguard’ın 19 Ağustos’ta tanıtılması bekleniyor.