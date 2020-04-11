Call of Duty: Warzone 50 milyon kullanıcı barajını aştı
Activision, Call of Duty: Modern Warfare'in battle royale versiyonunun 10 Mart'taki çıkışından bu yana 50 milyon kullanıcı barajını aştığını açıkladı. Onur Binay/posta.com.tr
11 Nisan 2020, Cumartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Call of Duty resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada CoD: Warzone'un 50 milyon kullanıcı barajını aştığını duyuruldu.
10 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone, tamamen ücretsiz olmasının yanında öde ve kazan (pay-to-win) türünde bir oyun olmamasıyla oyun severlerin beğenisini topladı.
https://twitter.com/CallofDuty/status/1248688976514318336
Infinity Ward geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone'un Battle Royale modunun corona virüsün etkisini gösterdiği zamanlarda yayınlanması, evlerinde kendilerini karantina altına alan kişilere eğlenceli vakit geçirtirken daha büyük oyuncu kitlesine erişmesine de katkı sağladı.
Oyun, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Oyun dört gün içinde toplam 15 milyon olmuştu.