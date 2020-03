Call of Duty: Warzone dört günde 15 milyon oyuncuya ulaştı

Oyunu, ilk 24 saatlik süre içinde 6 milyon kişi oynamıştı. Sadece dört günlük bir süre içinde Call of Duty: Warzone’u 15 milyondan fazla kişinin denemesi, oyunun yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor. 2019’un en popüler oyunlarından biri olan Apex Legends, üç günde 10 milyon oyuncuya ulaşmıştı.

Call of Duty: Warzone; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabiliyor. Oyun, Xbox Mağazası ve PlayStation Store'da tıpkı diğer Call of Duty oyunları gibi listeleniyor.









Oyunu indirmeniz için yapmanız gerekenler:

İlk olarak Battle.net üzerinden kendiniz için bir hesap oluşturun

Ardından Warzone için ayrılan bağlantıya tıklayarak battle.net Launcher’ı bilgisayarınız için indirin

İndirdiğiniz Launcher’ı kurun ve hesabınıza giriş yapın

Hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra sol tarafta bulunan Call of Duty: Warzone yazısına tıklayın

Açılan sayfada “Install” butonuna tıklayın ve dosyaların indirilmesini bekleyin

COD: Modern Warfare’a sahip olmayanlar için; yaklaşık 84 GB gibi bir dosya boyutu indirerek oyuna artık giriş yapabilirsiniz.





Sistem gereksinimleri

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950

Boş Alan: 175 GB





Tavsiye Edilen:

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Boş Alan: 175 GB