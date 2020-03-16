Call of Duty: Warzone dört günde 15 milyon oyuncuya ulaştı
Call of Duty: Warzone, yolculuğunun ilk günlerinde hızlı bir büyümenin tadını çıkarıyor. Geliştiricilerin verdiği bilgiye göre, 13 Mart itibarıyla ücretsiz modu deneyenlerin sayısı 15 milyonu geçti. EA'nın Apex Legends oyunu ilk üç günde 10 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
16 Mart 2020, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Oyunu, ilk 24 saatlik süre içinde 6 milyon kişi oynamıştı. Sadece dört günlük bir süre içinde Call of Duty: Warzone’u 15 milyondan fazla kişinin denemesi, oyunun yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor. 2019’un en popüler oyunlarından biri olan Apex Legends, üç günde 10 milyon oyuncuya ulaşmıştı.
Call of Duty: Warzone; PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabiliyor. Oyun, Xbox Mağazası ve PlayStation Store'da tıpkı diğer Call of Duty oyunları gibi listeleniyor.
https://twitter.com/CallofDuty/status/1238632552946003969
Oyunu indirmeniz için yapmanız gerekenler:
İlk olarak Battle.net üzerinden kendiniz için bir hesap oluşturun
Ardından Warzone için ayrılan bağlantıya tıklayarak battle.net Launcher’ı bilgisayarınız için indirin
İndirdiğiniz Launcher’ı kurun ve hesabınıza giriş yapın
Hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra sol tarafta bulunan Call of Duty: Warzone yazısına tıklayın
Açılan sayfada “Install” butonuna tıklayın ve dosyaların indirilmesini bekleyin
COD: Modern Warfare’a sahip olmayanlar için; yaklaşık 84 GB gibi bir dosya boyutu indirerek oyuna artık giriş yapabilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
Minimum:
İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950
Boş Alan: 175 GB
Tavsiye Edilen:
İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
RAM: 12 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
Boş Alan: 175 GB