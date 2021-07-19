Birkaç gün önce yayınlanan Season 4 Reloaded güncellemesiyle Call of Duty: Warzone’daki silahların özellikleri değişti. Bu değişimin ardından CoD oyuncusu NICKMERCS, oyundaki en iyi silahı açıkladı.

NICKMERCS, Warzone oyuncularına C58 kullanmalarını tavsiye etti. Call of Duty: Black Ops Cold War ve Call of Duty: Warzone’da önceden güçsüz olarak görülen silah, YouTuber’ın denemelerine göre oldukça güç kazanmıştı.

C58’in oyunun en iyi uzak mesafe silahı olduğunu söyleyen NICKMERCS, silahın yakında oyunun en popülerlerinden biri olacağını ifade etti.