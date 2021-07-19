Call of Duty Warzone'daki en güçlü silah açıklandı
Profesyonel CoD oyuncusu NICKMERCS, Call of Duty Warzone'daki güncellemeden sonra oyunun yeni en iyi otomatik tüfeğini açıkladı. NICKMERCS’e göre C58, bu kategoride kullanılabilecek en iyi silah.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 09:08 Son Güncelleme:
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Birkaç gün önce yayınlanan Season 4 Reloaded güncellemesiyle Call of Duty: Warzone’daki silahların özellikleri değişti. Bu değişimin ardından CoD oyuncusu NICKMERCS, oyundaki en iyi silahı açıkladı.
NICKMERCS, Warzone oyuncularına C58 kullanmalarını tavsiye etti. Call of Duty: Black Ops Cold War ve Call of Duty: Warzone’da önceden güçsüz olarak görülen silah, YouTuber’ın denemelerine göre oldukça güç kazanmıştı.
C58’in oyunun en iyi uzak mesafe silahı olduğunu söyleyen NICKMERCS, silahın yakında oyunun en popülerlerinden biri olacağını ifade etti.