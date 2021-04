Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'un güncel oyuncu sayısı açıklandı. Call of Duty'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Call of Duty: Warzone, 100 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı. Call of Duty: Warzone’un 10 Mart 2020'de piyasaya çıktığını belirtelim.

Kısa sürece Apex Legends'ın da 100 milyon oyuncu sayısını geçtiği açıklanmıştı. Apex Legends ise Şubat 2019’da yayınlanmıştı.

Call of Duty: Warzone çıkışının ilk 24 saatinde 15 milyon, 10 günde 30 milyon, birinci ayında 50 milyon ve ilk 9 ayda da 85 milyon oyuncuya ulaşmıştı.