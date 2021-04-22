Bilim & Teknoloji Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı

Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı

Bilim & Teknoloji

Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı

Call of Duty’nin çevrimiçi oyunu Call of Duty: Warzone'un güncel oyuncu sayısı açıklandı. Buna göre Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçti.

22 Nisan 2021, Perşembe 14:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'un güncel oyuncu sayısı açıklandı. Call of Duty'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Call of Duty: Warzone, 100 milyon oyuncu sayısını geride bıraktı.  Call of Duty: Warzone’un 10 Mart 2020'de piyasaya çıktığını belirtelim.

Kısa sürece Apex Legends'ın da 100 milyon oyuncu sayısını geçtiği açıklanmıştı. Apex Legends ise Şubat 2019’da yayınlanmıştı.

Call of Duty: Warzone çıkışının ilk 24 saatinde 15 milyon, 10 günde 30 milyon, birinci ayında 50 milyon ve ilk 9 ayda da 85 milyon oyuncuya ulaşmıştı.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Dört dörtlük hesaplı koruma
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NASA, Mars'ta görüntülenen buzlu kum tepelerinin fotoğraflarını paylaştı