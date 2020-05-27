Call of Duty WWII ücretsiz hale geldi
Sony, PlayStation Plus aboneliği olan oyuncuları için Call of Duty WWII'yi ücretsiz hale getirdi. Sony geçmiş yıllarda da Black Ops III ve Modern Warfare Remastered oyunlarını ücretsiz olarak dağıtmıştı. Dolayısıyla Call of Duty’nin yayıncısı Activision ile ücretsiz oyunlar dağıtmak üzere iş birliği biliniyor. Onur Binay/posta.com.tr
27 Mayıs 2020, Çarşamba 13:31 Son Güncelleme:
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Epic Games Store’da yayınlanan Grand Theft Auto V ve Civilization VI gibi oyunlardan sonra Sony de, Call of Duty: WWII adlı oyunu PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz hale geldi.
3 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulan ve o günden bu yana oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Call of Duty: WWII, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor ve yenilenen grafikleriyle birlikte oyuncuları asırlar öncesine geri götürüyor.
Sony geçmiş yıllarda da Black Ops III ve Modern Warfare Remastered oyunlarını ücretsiz olarak dağıtmıştı.