Call of Duty WWII ücretsiz hale geldi

Epic Games Store’da yayınlanan Grand Theft Auto V ve Civilization VI gibi oyunlardan sonra Sony de, Call of Duty: WWII adlı oyunu PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz hale geldi.

3 Kasım 2017 tarihinde satışa sunulan ve o günden bu yana oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Call of Duty: WWII, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor ve yenilenen grafikleriyle birlikte oyuncuları asırlar öncesine geri götürüyor.

Sony geçmiş yıllarda da Black Ops III ve Modern Warfare Remastered oyunlarını ücretsiz olarak dağıtmıştı.



