Activision, 2022 yılında çıkacak Call of Duty’nin Infinity Ward tarafından geliştirildiğini onayladı. Infinity Ward’un Twitter üzerindeki paylaşımı ise hayranları korkuttu. “Yeni nesil Call of Duty yakında” paylaşımı üzerine birçok hayran, bu sene çıkacak Call of Duty’nin yeni nesile özel olacağını düşündü. Ancak ünlü analist Tom Henderson yeni çıkacak olan Call of Duty’nin hem eski hem de yeni nesile geleceğini belirtti.

Henderson, “yeni nesil Call of Duty” olarak bahsedilen şeyin Modern Warfare 2 ile gelmesi planlanan özel bir oyuna moduna işaret ettiğini belirtti. Modern Warfare 2’nin Escape from Tarkov tarzı açık dünyamsı bir oyun modu ile geleceği belirtiliyor.

Call of Duty 2022, büyük ihtimalle eski nesil için çıkacak olan son Call of Duty olacak. 2023 yılında çıkacak olan ve büyük ihtimalle Treyarch tarafından geliştirilecek olan Call of Duty’nin ise yalnızca yeni nesle gelmesi bekleniyor.