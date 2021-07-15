Çok uzun yıllardır yetişen ve bulunduğu ortama ferahlık katan çam ağacı çiçeği bakımı oldukça kolaydır. Çam ağacı çiçeği yetiştirmek isteyenler "çam ağacı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Çam ağacı çiçeği bakımı ve sulaması hakkında merak edilenler haberimizde.

ÇAM AĞACI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Çam ağacının bakımında sulama önemli bir husustur. Sulama tohumlara zarar vermeyecek ve onları yerinden oynatmayacak şekilde azar azar yapılmalıdır. İlk zamanlar su isteği fazla olan bu ağaç, ilerleyen zamanda fazla su istemez. Bunun nedeni iğne yapraklı bir bitki olmasıdır. Bitkilerin su kaybı yaprak yüzeyinin genişliğiyle doğru orantılıdır. Yani geniş yapraklı bitkiler gibi fazla su kaybetmez.

Çam ağacı iğne yapraklı bir bitki olduğundan, geniş yapraklı bitkiler gibi su kaybı fazla olmaz. Bu nedenle de suya ihtiyacı az olur.

Güneş ışığı ağacın gelişimini olumlu yönde etkileyeceğinden, güneş ışığı alan bir yerde yetiştirmeye özen gösterilmelidir.

Çam ağacının yerini değiştirmek uygun değildir. Çünkü hassas olan gövdesi zarar görebilir.

Dikildiği yerde taş olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü dikildiği çukurda taş olursa, kökleriyle suyu almasını engeller ve zamanla kurumasına neden olur.

Bitki mantar hastalığına yakalanırsa bu da kurumasına neden olacaktır. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Sulamada dikkat edilmesi gereken hususlar;

Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok az sulanmalıdır.

Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir.

Su toprağın her kısmına ulaştırılmalıdır.

Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda sularla yapılmalıdır

Arakoryada çok büyük bir değişim görülmediği sürece sulamada kullanılan kap, ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.

Bitkiye kış aylarında musluktan aldığımız soğuk çeşme suyunu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır.



