Tadına bayılacaksınız: Çam fıstıklı pırasa kavurma tarifi

Tadını çok seveceğiniz çam fıstıklı pırasa kavurma tarifi enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için çam fıstıklı pırasa kavurma tarifi arıyor ya da çam fıstıklı pırasa kavurma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çam fıstıklı pırasa kavurma yapılışı için haberimize bir göz atın.

Çam fıstıklı pırasa kavurma tarifi

Çam fıstıklı pırasa kavurma malzemeleri

3 adet pırasa

2 adet havuç

2 adet kırmızı biber

1 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağından bir parmak fazla su

1,5 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

1 paket çam fıstığı

Ocaktan aldıktan sonra üzerine gezdirmek için 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çam fıstıklı pırasa kavurma yapılışı

Soğanı küp küp doğrayıp ve zeytinyağı ilave edip tencereye alın. Kısık ateşte sararana kadar soğanları kavurun. Havuç ve kırmızı biberleri de küp küp doğrayın. Tencereye ekleyin, kavurmaya başlayın ve havuçların üzeri hafif kabuk tutana kadar kavurun. Dilim dilim doğranan pırasaları da tencereye alın. Ortalama 5 dakika boyunca pırasaları da kavurun. Üzerine suyu ve baharatları ilave edin. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Bu sırada çam fıstıklarını bir tavaya alın ve kavurmaya başlayın. Bu aşamada yağ eklemeyin sadece kavurun. Kavurup altını kapattıktan sonra da fıstıkların üzerine çok az bir zeytinyağı ve tuz ekleyip bir iki tur çevirin.



