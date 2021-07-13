Narin ve zarif görüntüsüyle bulunduğu ortama sıcaklık katan cam güzeli çiçeği, birçok evin en sevilen bitkileri arasında yer alıyor. Evde cam güzel çiçeği bakanlar ise bakımı ve sulaması nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, cam güzeli çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Cam güzeli çiçeği hikayesi nedir? Cam güzeli çiçeği hakkında bilinmesi gerekenler...

CAM GÜZELİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Cam güzeli çiçeği bakımı oldukça kolay olan çiçekler arasındadır. Bu sebeple her evde bakımı yapılabilir. Böylece bulunduğu ortama renk katarak ortamı havasını değiştirir.

Cam güzeli çiçeği çok fazla su istemez, toprak kurudukça suyun verilmesi yeterlidir.

Cam güzeli çiçeği soğuktan etkilenen çiçekler arasındadır. Bu sebeple soğuktan korumakta fayda vardır. Özellikle kış aylarında soğuktan korunmalı tedbir alınmalıdır. Aksi taktirde kökleri, yaprak ve çiçekleri olumsuz etkilenir.

Gün ışığı ve açık havayı çok sever. Bu sebeple genelde balkon ve bahçelerde bulunması oldukça önemlidir.

Cam güzeli çiçeği sulama esnasında suyunun belli rutinlerde verilmesi de önem taşır. Böylece daha da gelişerek güzelleşecektir.

Cam güzeli çiçeği toprağı ise organik maddelerce zengin olan gübreli topraklar olabilir. Böylece bitkinin Bakımı çok daha kolay ve bitki çok daha gelişebilir olacaktır.

CAM GÜZELİ ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Cam güzeli çiçeği açık kökenli olan bir bitkidir. Çiçeğin ilk kalıntılarına Hindistan, Çin ve Malezya'da rastlanmıştır. Cam güzeli çiçeği birçok türü bulunan çiçeklerden biridir. Farklı renklere sahip olan cam güzeli çiçeği; kırmızı, pembe, beyaz, turuncu, mor renklerde bulunur. Bu renkleri ev ve bahçelerde enerjik ve samimi hava yaratmayı sağlar.

Cam güzeli çiçeği özellikle açık havada daha da etkili ve güzel gelişir. Balkonlarda ve bahçelerde özellikle yetişmesi çok daha kolaydır. Güneş alan bölgelerde bulunması önemlidir. Direkt güneş ışığına maruz kalmak yerine dolaylı güneş ışığı sever.

Cam güzeli çiçeği ilkbahar ve sonbahar arasında sürekli çiçek açan bir bitkidir. Bakıma güzel yapılırsa kışların ılık geçtiği bölgelerde kışında çiçeklerini dökmez. Cam güzeli çiçeğinin boyutları da oldukça değişkendir. Çok Dallı yapısı olan cam güzeli çiçeği 30 santim ile 2 metre arasında değişir.

CAM GÜZELİ ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Cam güzeli çiçeği balsaminaae familyasının en bilinen çiçekleri arasındadır. Cam güzeli çiçeğinin ait olduğu Familya 850 den fazla faklı türü mevcuttur. Bu türler arasında en bilineni cam güzeli çiçeğidir. Cam güzeli çiçeği kına çiçeği de olarak bilinen, iyi huylu ve bakımı oldukça kolay olan süs bitkilerinden birisidir.



