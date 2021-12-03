Cam kapıyı fark etmedi, hastanelik oldu!
Düzce'de matbaa binasına girmek isteyen 40 yaşındaki Yusuf Koç, binanın kapalı olan cam kapısını farketmedi ve cama çarptı. Kırılan cam parçalarıyla yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı.
03 Aralık 2021, Cuma 09:58 Son Güncelleme:
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Atatürk Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde Yusuf Koç, kartvizit bastırmak için girmek istediği matbaanın cam kapısını fark etmedi.
Koç, açık olduğunu zannettiği kapıya çarptı. Cam kırılırken, Yusuf Koç yaralandı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüzünde kesikler oluşan Yusuf Koç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
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