Cam silme yöntemleri nelerdir? PVC nasıl beyazlatılır?

Ev temizliğinin en zor kısımlarından biri de cam silmektir. Cam silme yöntemleri ve PVC beyazlatma yöntemleriyle daha temiz bir cama sahip olabilir cam silme işlemini daha hızlı bitirebilirsiniz.

Cam silerken marketten alınan cam silme bezler ve cam silme deterjanları tercih edilebilir. Bunun yanı sıra doğal ürünler kullanmak istiyorsanız limon suyu, sirke ve maden suyu gibi doğal ürünlerden de yararlanabilirsiniz.

Cam silme bezi olarak kullanacağınız bezleri seçerken cam bezi olma zorunluluğu yoktur. Eskimiş tişört veya atlet gibi penyeleri de cam bezi olarak kullanabilirsiniz. Cam silerken en önemli detay bir deterjanlı birde kuru beziniz olmalıdır. Aksi taktirde camda su lekeleri kalacaktır.

Cam silme işleminde camın önce temiz iç kısmını silip daha sonra dış kirli kısmını silin.

Cam silme suyunuza yumuşatıcı koymanız camlarınızın hem kolay temizlenmesine hemde uzun süre temiz kalmasını sağlayacaktır.

Cam silerken güneşin olduğu saatleri tercih etmemeye çalışın. Güneşli havada cam silmek oldukça zordur. Islak bezle silerken hemen kuruyacağından camınızda su lekeleri kalır.

Rengi solmuş, sararmış ve lekelenmiş PVC leri temizlemek çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Daha hızlı temizlemek için bulaşık süngerine bulaşık deterjanı sıkarak PVC'leri ovalaya bilirsiniz.

PVC temizlemenin başka bir yöntemi iste beyaz sirkedir. İnatçı lekeleri çıkarma konusunda oldukça başarılıdır.

Sararmış PVC için karbonat ve limon karışımı oldukça faydalı olacaktır. Karbonat ve limon karışımı ile PCV ovalarsanız beyazladığını göreceksiniz.

Çamaşır sulu deterjanlar ve mineralli kremler PVC temizliğinde oldukça başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlarlar.

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