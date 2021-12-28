Kirli cam şişeleri atmak yerine tertemiz yapıp tekrar kullanabilirsiniz. Peki, cam şişe nasıl temizlenir? Yosunlaşan şişe nasıl temizlenir?

CAM ŞİŞE NASIL TEMİZLENİR?

Kirlenen cam şişeleri temizlemek için içerisine geceden su koymalı ve limon sıkarak bekletmelisiniz. Diğer gün şişenin içerisindeki limonlu karışımını dökerek tekrar yıkamanız yeterlidir. Bu sayede şişenin alt yüzeyi de dahil olmak üzere tüm şişe temizlenmiş olacaktır.

Cam şişeyi deterjan kullanmadan temizlemek isteyenler de su, az miktarda deterjan ve beyaz pirinç karışımıyla güzel sonuçlara ulaşabilir. Şişenin içini tamamen temizleyen bu karışım ayrıca lekelerin yok edilmesinde de etkilidir. Buna alternatif olarak çamaşır suyu kullanmanız da önerilir.

Cam şişe temizlemek için tercih edeceğiniz bir başka yöntem, soda ile temizliktir. Yağlı bir cam şişeyi temizlemek isterseniz bol soda ile şişeyi karıştırmanız gerekir. Daha sonra cam şişeye kahve telvesi eklemeli ve tekrar karıştırarak şişeyi yağdan arındırabilirsiniz.

Son temizlik uygulamasında karbonat, sirke ve limon tuzundan yararlanmanız yeterlidir. Bu karışımı şişede bir süre bekletmeli ve ardından çalkalayarak güzel sonuçlar alabilirsiniz.

YOSUNLAŞAN ŞİŞE NASIL TEMİZLENİR?

Cam şişeler bazı durumlarda yosunlaşabilir. Ayrıca şişe altında biriken tortulardan kaynaklı olarak ortaya çıkan yosunlar sağlığa zararlıdır. Öte yandan yosun, su biriken her yerde oluşabilir. Nem yetersizliğinden dolayı da ortaya çıkan yosunları cam şişelerden temizlemenin bazı yöntemleri bulunmaktadır.

Yosunlaşan şişe temizlemek için başvuracağınız uygulamalar şu şekildedir;

Gazete ya da kağıt parçalarını şişenin içine bırakın. Daha sonra ılık su ekleyin ve 1 saat bekletin. Çalkaladıktan sonra yosunların yok olduğunu görebilirsiniz.

Cam şişeye limon suyu sıktıktan sonra kaynar su ekleyebilirsiniz. 1 gece beklettikten sonra çalkalayarak yosundan kurtulabilirsiniz.

Cam şişeye deterjan, limon ve karbonat ekledikten sonra çalkalayabilirsiniz. Bu sayede yosunlar yüzeye çıkar ve temizlenmesi de kolay olur.

Şişe içine elma sirkesi sıkıp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Bu durumda da yosunlar kolayca çıkacaktır.



