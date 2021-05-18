Show TV’de ekranlara gelecek, genç kuşağın başarılı oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka’yı bir araya getiren, Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Cam Tavanlar’ dizisi için son hazırlıklar tamamlandı. Çekimleri yeni başlayan dizi, yaz döneminin en çok konuşulan yapımlarından olacak.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

CAM TAVANLAR KONUSU

İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alan dizinin tanıtımında, iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibinin tatlı, sert yarışının sinyalleri veriliyor.



