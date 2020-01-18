Çamaşır kurutma makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır kurutma makinesi temizleme yöntemleri
Teknolojinin gelişmesiyle son 5 yıldır evlerde sıklıkla çamaşır kurutma makineleri kullanılmaya başlandı. Bir çok markanın çamaşır kurutma makineleri hayat kurtarıcı niteliğinde işlev görüyor. Sizde evinizde çamaşır kurutma makinesi kullanıyorsanız ve temizliği konusunda bilgi almak istiyorsanız "çamaşır kurutma makinesi nasıl temizlenir, çamaşır kurutma makinesi temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.
Çamaşır kurutma makinelerinin belirli zamanlarda temizlenip bakımı yapılması gereken bölümleri vardır. Sizde çamaşır kurutma makinesi kullanıcıysanız ve nasıl temizlenmesi gerektiği hakkında bilgi almak istiyorsanız "çamaşır kurutma makinesi nasıl temizlenir, çamaşır kurutma makinesi temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.
Çamaşır kurutma makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır kurutma makinesi temizleme yöntemleri
- Elektrikli süpürge yardımıyla makinenin altında ve kenarlarında birikmiş toz ve tüyleri süpürün.
- Tüy filtresini çıkarın ve musluk altında filtreyi yıkayın.
- Makinenin evden dışarı çıkan borusunu temizleyin ve havalandırma kanatçıklarının doğru hareket ettiğinden ve tüyler tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kurutma makinenizin dış yüzeyini ve kapağını nemli bir sünger ile temizleyin.
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