Özellikle sonbahar ve kış aylarında sıklıkla kullanılan çamaşır kurutma makineleri kullandıkça zamanla koku yapabiliyor. Peki, çamaşır kurutma makinesi neden koku yapar? Kurutma makinesindeki kötü koku nasıl giderilir? Çamaşır kurutma makinesinde oluşan kötü kokuları giderme yöntemleri haberimizde.

Çamaşır kurutma makinesi neden kötü kokar?

Çamaşır makinelerinde olduğu gibi kurutma makinelerinde de gerekli temizlikler yapılmadığında koku oluşabilir. Çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını arzu ediyorsanız; her kullanımdan sonra kurutma makinesinin filtrelerini ve su haznesini temizlemelisiniz.

Kurutma makinesi kokusu nasıl giderilir?

Kurutma makinesinden çıkardığınız giysiler kumaşlarının da yapısı nedeniyle kimi zaman kuru temizleme dükkanı gibi kokar. Ütü buharını anımsatan bu koku çoğu kişiyi rahatsız edebilir. Hatta çamaşırları yıkarken kullandığınız yumuşatıcı kokusunu bile buhar kokusu nedeniyle duyamayabilirsiniz. Çamaşırlarınızın kurutma makinesinden mis gibi bir kokuyla çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Sevdiğiniz bir esansiyel yağı; portakal, mandalina ya da nane yağını bir mikrofiber beze damlatın. Yağ damlattığınız bezi kurutma işlemi sırasında makineye atın.



