Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır? Çamaşır makinesi temizleme yöntemleri
Giysilerimizi temizlemede güvendiğimiz tek makine çamaşır makinesidir. Peki çamaşır makinesi bu kadar giysi temizlerken kendisi temiz kalabiliyor mu? Çamaşır makinesinin daha hijyenik olması açısından ve daha fazla performans göstermesi için belirli aralıklarda temizlenmesi gerekiyor. Aksi halde temizlenmeyen çamaşır makinesinde zamanla kötü koku oluşacak ve kazan içinde bazı bölgeler lekelenmeye başlayacaktır. Eğer "çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır, çamaşır makinesi temizleme yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.
Çamaşır makinesi temizliği oldukça önemli bir konudur. Bütün tekstil ürünlerimizi yıkadığımız çamaşır makinelerinin daha temiz olması yıkadığımız çamaşır daha hijyenik olmasını sağlar ve daha güzel kokmasına neden olur. Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır merak ediyor ve çamaşır makinesi temizleme yöntemleri neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atın.
Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır? Çamaşır makinesi temizleme yöntemleri
- Ortalama 35 - 40 yıkamada bir çamaşır makinesi filtresi temizlenmelidir.
- Çamaşır makinesinin içerisindeki deterjan kalıntılarının her yıkamada temizlenmesi gerekir. Deterjanın birikmesi halinde hem küflenmeye hemde kötü kokuya sebep olacaktır.
- Çamaşır makinesinin dış meteryallerini sürekli temiz tutmaya çalışın. Deterjan koyma bölümü özellikle çok kirlenen alandır.
- Ayda 1 kere boş makineyi sirkeyle kısa programda yıkayın.
- Kireç önleyici tabletlerden kullanmayı ihmal etmeyin.
- Çamaşırı yıkadıktan sonra makinenin içerisini kurutmak için belirli bir süre kapağını açık bırakın.
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