Türkiye Çamaşır makinesinde feci ölüm! Küçük Mert, toprağa verildi

Çamaşır makinesinde feci ölüm! Küçük Mert, toprağa verildi

Türkiye

Çamaşır makinesinde feci ölüm! Küçük Mert, toprağa verildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Erdoğan (5) toprağa verildi.

14 Kasım 2021, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi.

Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı. Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı. Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı

Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı. 

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)

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