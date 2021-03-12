Çamaşır makinesinin köşesindeki kapak ne işe yarıyor?

Çamaşır makineninizin alt kısmında bulunan kapak birçok kişinin dikkatini çekmiştir ve yine birçok kişi ya önemsiz bir ayrıntı ya da teknik bir konuyla ilgili olduğunu düşünmüştür. Aslında çamaşır makinelerinde yer alan bu ufak kapağın çok önemli bir işlevi var. Boşaltma pompası adı verilen bu bölüm çamaşır makinenizde kalan ufak tefek parçaların makinenizi bozmamasını sağlıyor.

KAYBETTİĞİNİZ BİRÇOK ŞEY ORADA OLABİLİR

Ufak düğmeler, bozuk paralar, kıyafetlerinizde yer alan ufak aksesuarlar yıkama sırasında bu filitreye geçmiş olabilir. Boşaltma filtresinde bu iyi özelliğinin yanında dikkat etmeniz gereken başka bir konu da var, boşaltma filtrenize biriken parçalar arttıkça filtre tıkanabilir ve makineniz bozulabilir. Her makinede farklı şekilde işleme prensibi olabileceğinden makinenizin kullanma kılavuzunu kontrol etmenizi öneriyoruz. Ayrıca kapağı açmadan önce kapağın altında bir kova bulundurmanız kalan suyun etrafa saçılmaması için iyi bir çözüm olacaktır.



