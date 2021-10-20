Çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölümünde su birikmesi

Çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözünde su birikmesi birçok kişinin yaşadığı problemlerden birisidir. Peki, çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölümünde neden su birikir?

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN YUMUŞATICI BÖLÜMÜNDE SU BİRİKMESİ

Makinenizin deterjan çekmecesi tıkanmış olabilir. Yerinden çıkarıp temizleyin. Ayrıca yumuşatıcınız katılaşmışsa sulandırarak tekrar kullanın. Deterjan çekmecesindeki renkli parça (yumuşatıcı gözü) tıkanmış ya da yerine tam oturmamış olabilir.

ÇEKMECE TEMİZLİĞİ

Bu durumda öncelikle makinenizin ön tarafındaki çekmeceyi çekin. Deterjan çekmecesini yerinden çıkarmak için yumuşatıcı koyulan renkli parçaya üstten bastırıp kendinize doğru çekin. Çekmeceyi ve çekmece gözünü kullanmadığınız bir diş fırçası yardımıyla ılık suyun altında temizleyin. Temizleme işi bittikten sonra çekmeceyi kurulayıp yumuşatıcı koyulan renkli parçayı yerine takın ve çekmeceyi çıkardığınız yere tekrar yerleştirerek kontrol edin.

KATILAŞMIŞ VEYA KONSANTRE YUMUŞATICI

Kullandığınız yumuşatıcı konsantre ise ya da kıvamında katılaşma olduysa, akışkanlığını kaybettiği için makineniz yumuşatıcıyı alamaz. Yumuşatıcınıza su ilave edip seyrelttiğinizde sorun düzelir.



