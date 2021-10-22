Çamaşır suyu faciası! İş yerinin ihmali hayatını kabusa çevirdi

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Hacı Ali Aydar, 4 evladını erken doğum nedeniyle toprağa verdikten sonra ilk çocuğunu 2017'de kucağına aldı. Aydar, kızının doğumunun ardından bir yemek firmasında bulaşıkçı olarak işe başladı.

BİR SÜRE SONRA RAHATSIZLANMAYA BAŞLADI

İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Hacı Ali Aydar, 4 evladını erken doğum sebebiyle toprağa verdikten sonra ilk çocuğunu 2017 yılında kucağına aldı. Aydar, kızının doğumunun ardından bir yemek firmasında bulaşıkçı olarak işe başladı. Sabah'tan Bulut Yamandağ ve Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, iş yerinde yaklaşık 20 litrelik kazanlarda çamaşır suyuyla bulaşık yıkayan Aydar bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

ELDİVENİN KISA OLMASI NEDENİYLE HAYATI KARARDI

İddiaya göre iş yerinin verdiği eldivenin kısa olması nedeniyle omzuna kadar çamaşır suyuna temas eden Aydar'ın kolu zamanla önce yanmaya ardından da şişmeye başladı. Kolunu kaplayan ödemin gittikçe büyümesi üzerine toplam 11 hastane gezen ve 5 kez bıçak altına yatan Hacı Ali Aydar, sağ kolunu tamamen kaybetti, solu kolunu da kaybetme noktasına geldi. Kolunun kesilmesinden sonra gidemediği işten de atılan Aydar'ın hayatı bir anda tersine döndü.

YÜZDE 83 ENGELLİ KALDI, KOLU KAYBETTİ, İŞTEN ATILDI

Talihsiz adama, kolunu kaybetmesinin ardından yüzde 89 oranında "sürekli iş göremez" raporu verildi. Aydar'a ikinci bir şok ise kolunu verdiği iş yerinden geldi. İddiaya göre tedavi sürecinin devam ettiği dönemde işten atıldı. Aydar hasta yatağında aldığı acı haberin ardından soluğu adliyede aldı.

İŞ YERİ KUSURLU BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç adamın şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Hacı Ali Aydar'ın çamaşır suyu nedeniyle sağ ve sol kolunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde kızarma ve yanma olduğu, şüpheli iş yeri sahibinin gerekli önlemleri almadığı, bilirkişi raporunda da kazanın oluşunda şüphelinin kusurlu olduğunun belirlendiği aktarıldı. İddianamede şüpheli iş yeri sahibinin 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

100 MADDİ 300 BİN MANEVİ TAZMİNAT

Aynı zamanda çalıştığı iş yerine maddi manevi tazminat davası da açan Hacı Ali Aydar, dava dilekçesinde çalıştığı iş yeri yüzünden sağ kolunu kaybettiğini, iş yerinde tedbir alınmadan ağır kimyasal maddeler kullanıldığı, dayanılmaz acılar yaşayıp hastanelik olduğunu ve sonunda kolunu kaybettiğini ifade ettia. Dilekçede, 'Bir insanın kolunu kaybetmesi onun hayatından pek çok şeyi alıp götüren bir vakadır. Bu durumda ruhsal ve psikolojik acı rakam ve kelimelerle tarif edilemez' ifadeleri yer alırken davacı Hacı Ali Aydar'ın hayatının altüst olduğunun altı çizilerek davalı şirketten 100 lira maddi, 300 bin lira manevi tazminat talep edildi.

5 KEZ AMELİYAT OLDUM AMA KOLUMU KURTARAMADIM

Hacı Ali Aydar "İşe başladığımda bana verilen eldiven dirsek altıydı. Kollarımızı tamamen kapatmıyordu. İki ay sonra sağ kolumda sıkıntılar baş gösterdi. 5 şehir gezdim, 11 hastaneye gittim tam 5 kez ameliyat oldum ama kolumu kurtaramadım. Kolumu kaybedince işten de çıkartıldım. Beni iş yerinin ihmali bu hale getirdi ama buna rağmen işten atıldım. Bana verdikleri eldiven daha uzun olsaydı kolumu kaybetmeyecektim. Çamaşır suyunun bu kadar zararlı olacağını bilseydim bu işe girmezdim" dedi.

YARDIM DEĞİL İŞ İSTİYORUM

Gündelik hayatta birçok işini yaparken başka bir insanın yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Hacı Ali Aydar "Banyo yaparken, traş olurken, çorabımı giyerken, yemek hazırlarken ve kıyafetimi giyerken... Hayatın her alanında çok zorlanıyorum. Bağımlı bir insana dönüşsem de kendi alın terimle çalışabileceğim bir iş istiyorum, iş insanların devlet büyüklerinden yardım değil iş istiyorum" ifadelerini kullandı.











