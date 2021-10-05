Birçok alanı temizlemek için en çok tercih edilen ürünlerden birisi çamaşır suyudur. Temizlemek için ise genellikle eldiven kullanmadan elle temas ediliyor. Durum böyle olunca kokusu da ele siniyor. Peki, çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

ÇAMAŞIR SUYU KOKUSU ELDEN NASIL ÇIKAR?

LİMON SUYU

Elinize sinen çamaşır suyu kokusundan kurtulmak için en etkili yollardan biri, eli limon suyuyla yıkamaktır. Elinizdeki çamaşır suyu kokusunu çıkarmak için taze limonu suyu ve limon içerikli deterjanlar kullanabilirsiniz.

SİRKE

Elinizdeki çamaşır suyu kokusundan kurtulmak için bir diğer etkili yöntem de sirkedir. Elinizi sirke ile ovarak çamaşır suyu kokusundan kurtulabilirsiniz.

KOLONYA

Kolonya kullanarak da çamaşır suyu kokusundan kurtulmak mümkündür. Bol miktarda limon kolonyası ile elinizi ovarak, istenmeyen çamaşır suyu kokusundan kurtulabilirsiniz.



