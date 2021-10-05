Pratik Bilgiler Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

Pratik Bilgiler

Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

Çamaşır suyunun sağlığa olan zararları birçok kişi tarafından biliniyor. Fakat bazı alanları temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanmaktan vazgeçilmiyor. Durum böyle olunca da temizlerken ele sinen çamaşır suyu kokusu bir hayli rahatsız edici oluyor. Peki, ele sinen çamaşır suyu kokusu nasıl çıkar? Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

05 Ekim 2021, Salı 10:24 Son Güncelleme:
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Birçok alanı temizlemek için en çok tercih edilen ürünlerden birisi çamaşır suyudur. Temizlemek için ise genellikle eldiven kullanmadan elle temas ediliyor. Durum böyle olunca kokusu da ele siniyor. Peki, çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

ÇAMAŞIR SUYU KOKUSU ELDEN NASIL ÇIKAR?

LİMON SUYU

Elinize sinen çamaşır suyu kokusundan kurtulmak için en etkili yollardan biri, eli limon suyuyla yıkamaktır. Elinizdeki çamaşır suyu kokusunu çıkarmak için taze limonu suyu ve limon içerikli deterjanlar kullanabilirsiniz.

SİRKE

Elinizdeki çamaşır suyu kokusundan kurtulmak için bir diğer etkili yöntem de sirkedir. Elinizi sirke ile ovarak çamaşır suyu kokusundan kurtulabilirsiniz.

KOLONYA

Kolonya kullanarak da çamaşır suyu kokusundan kurtulmak mümkündür. Bol miktarda limon kolonyası ile elinizi ovarak, istenmeyen çamaşır suyu kokusundan kurtulabilirsiniz.

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