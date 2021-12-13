İstanbul Avcılar’da 1,5 yaşındaki kızının vücuduna doğduğu günden beri şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıkan Ezgi Korucu’nun Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Tutuklu anne Ezgi Korucu’nun akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM!

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi Korucu SEGBİS sistemi ile katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu tarafından beklenen raporun geldiğini duyurdu. Gelen rapora göre sanık Ezgi Korucu’nun akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

“ÖLDÜRMEYE YÖNELİK DEĞİLDİ”

Raporun okunmasının ardında savunma yapan sanık avukatı, “Bugüne kadar alınan 3 raporda da çocuğa yapılan eylemlerin öldürmeye yönelik olmadığı belirtilmiştir. Öldürmeye ilişkin bir tespit yapılmamıştır. Müvekkil yaşadığı hayattan kurtulup cezaevine girmek için böyle bir savunma yapmıştır. Tutukluluk artık infaza dönmeye başlamıştır. Tahliyesini talep ederiz” dedi. Sanık

Ezgi Korucu ise yaptığı savunmada, “İşlemediğim bir suç yüzünden 3 senedir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Alınan savunmaların ardından mahkeme dosyanın mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Damla GÜLER / milliyet.com.tr







