Magazin Camdaki Kız 10. bölüm fragmanına damga vuran sözler: Uçkuruna düşkün bir alçak

Camdaki Kız 10. bölüm fragmanına damga vuran sözler: Uçkuruna düşkün bir alçak

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Camdaki Kız 10. bölüm fragmanına damga vuran sözler: Uçkuruna düşkün bir alçak

Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni fragmana Devrim Yakut’un canlandırdığı Gülcihan'ın sözleri damga vurdu. Camdaki Kız 2. sezonuyla 9 Eylül Perşembe akşamı ekranlarda olacak.

02 Eylül 2021, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisinin fragmanına Devrim Yakut’un canlandırdığı Sedat’ın annesi Gülcihan’ın “Uçkuruna düşkün bir alçak uğruna” sözleri damga vurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız 2. sezonunda nefes kesen anları ekranlara getirecek. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler izleyici ile buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde merakla beklenen karakterlerden biri olan Hayri rolünü Cihangir Ceyhan’ın canlandıracağı konuşuluyor.

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜM ÖZETİ?

Sedat ve Nalan mutlu olmak için adımlarını atmışlardır. Ancak Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Masum Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek? Evliliği nasıl olacak?


Camdaki Kız yeni sezonuyla 9 Eylül Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

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