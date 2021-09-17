Magazin Camdaki Kız 11. bölüm full izle Kanal D: Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Camdaki Kız 11. bölüm full izle Kanal D: Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Camdaki Kız 11. bölüm full izle Kanal D: Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki Kız 11. Bölüm ile yine milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitledi. Gittiği defilede herkesin gözünün önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlarken, dizinin takipçileri son bölümün ardından Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? araştırması yapmaya başladı. İşte Kanal D Camdaki Kız 11. bölüm full izleme bağlantısı ve 12. bölüm fragmanı…

17 Eylül 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız 11. bölüm yine Nalan için birbirinden sıkıntılı durumlara sahne olurken, 12. bölüm fragmanı pek çok dizi sever tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ise “Camdaki Kız 11. bölüm full izle Kanal D” aramalarına yoğunluk verdi. Kanla D’nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın son bölüm ve yeni bölüm hakkında merak edilenleri bir araya getirdik…

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan evlenmiş olsa bile Feride’nin genç kadın üzerindeki baskısı artarak devam etmektedir. Adil Bey ise bu durum karşısında ne kadar sakin kalmaya çalışsa da en sonunda sabrı taşar ve Feride ile büyük bir kavga eder.

Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir.

Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ancak genç kadın bu durumu da kabullenir. Selen ve Gülcihan’la gittiği defilede herkesin gözü önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlar.

CAMDAKİ KIZ 11. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 12. bölüm fragmanı yayınlandı, Kanal D tarafından yayınlandı. Dizinin 23 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde Nalan’ın hayatını değiştirecek bir sır öğrenir. Feride, içinde kaldığı zor durum nedeniyle kendini arayan Nalan’a “Ben senin annen değilim” diyor.

İŞTE CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI

 

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