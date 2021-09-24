Camdaki Kız heyecan dolu 12. bölümü ile yine ekrana damga vurdu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden uyarlanan dizinin sezon finalinde Hayri isimli karakter yer almış ancak yüzü görülmediği için karakteri kimin canlandırdığı konusu netlik kazanmamıştı. Merakla beklenen Hayri karakteri Camdaki Kız’ın 12. Bölüm fragmanında ilk defa izleyicinin karşısına çıktı.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte, Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı ve detaylar...





Muzo, Feride'ye dersini verdi

Muzo, Feride'nin Koroğlu Konağı'nın karşı dairesinde dürbünle Nalan'ı gözlemlediğini görünce soluğu Feride'nin yanında alıyor. Feride'nin karşısına geçip Nalan'ı koruyan Muzaffer, Feride'ye dersini verdi.

Nalan'a çifte şok!

Nalan, gece yatağa yatmaya hazırlanırken camdan bakınca Feride'yi görünce şoke oldu. Feride'nin dürbünle kendisini izlediğini gören Nalan, aynı anda Muzo'nun bavulla evden ayrıldığını fark etti. Ancak Feride'nin gözetlemesine karşılık kendisini Sedat'ın kollarına bırakan Nalan zor anlar yaşadı.

Nalan, vazgeçti! Feride çıldırdı!

Feride, Nalan ve Sedat'ın birlikte olmasını dört gözle beklerken, Nalan'ın vazgeçmesi Feride'yi öfkelendirdi. Nalan, Sedat'ın kendisine yaklaşmasıyla adeta kriz geçirdi. Sedat, Nalan'ı teselli edip konuşmaya çalışırken Feride, Muzaffer'i karşısında buldu.

Hayri, Rafet'i kurtarabilecek mi?

Rafet, Gülcihan'la yaşadığı tartışmada oldukça öfkeleniyor. Evlatlarına ve ailesine olan davranışlarından dolayı sert bir karşılık gören Rafet, evden çıkıp otele geliyor ve fenalaşıyor. Rafet'i gören Hayri, büyük bir mücadele veriyor. Peki Rafet ölecek mi?

Nalan'ı bitiren röportaj

Nalan'ın basın mensuplarının sorusuna verdiği cevap büyük yankı uyandırıyor ve haber çarpıtılarak basına servis edilince kıyamet koptu.

Nalan ve Selen, karşılarında gören gazeteci ordusunun sorularına maruz kalıyor. Nalan, kendisine yöneltilen can alıcı soru karşısında donup kaldı. Nalan'ın evlenmeden önce hamile olduğu iddiası ortaya atıldı. Koroğlu Konağı'nda ise bu röportaj büyük kaos yarattı.

Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı







