Magazin Camdaki Kız 13. bölüm full izle Kanal D: Nalan, Sedat ve Cana’yı yakalayacak mı?

Camdaki Kız 13. bölüm full izle Kanal D: Nalan, Sedat ve Cana’yı yakalayacak mı?

Magazin

Camdaki Kız 13. bölüm full izle Kanal D: Nalan, Sedat ve Cana’yı yakalayacak mı?

Camdaki Kız, 13. bölümü ile 30 Eylül Perşembe akşamı Kanal D seyircisinin karşısına çıktı. Son bölümde dizinin en çok merak edilen karakteri Hayri görülürken, Rafet’in hastaneden eve döndükten sonra aldığı kararlar, büyük olay yarattı. İşte, Camdaki Kız’ın 13. bölümünü kaçıranlar için Kanal D full izleme bağlantısı ve diğer detaylar…

01 Ekim 2021, Cuma 11:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Camdaki Kız’ın 13. bölümü yine heyecan ve gerilim içinde milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranına kilitledi. Tüm yaşananlara rağmen Cana ile ilişkisinden vaz geçmeyen Sedat, Nalan’a yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, birdenbire ortaya çıkan Hayri’ye de kendince bir uyarıda bulundu. Peki, Nalan, Sedat ve Cana’yı yakalayacak mı? Merak edilen soruların yanıtları, Kanal D Camdaki Kız 13. bölüm full izleme bağlantısında…

CAMDAKİ KIZ’IN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Camdaki Kız’ın 13. Bölümünde Rafet kalp krizi geçirdiğinde hayatını kurtaran Hayri’ye büyük bir minnet duyar ve onu şoförü olarak işe alır. Hastaneden eve döndüğünde ise tüm aileyi büyük şaşkınlığa uğratan ve tüm taşların yerinden oynamasına neden olan kararını açıklar.

Diğer yandan Sedat, birdenbire ortaya çıkan Hayri’den hiç hoşlanmaz ve kendince ona bir uyarıda bulunur. Diğer yandan tüm olayların arasında Cana ile ilişkisinden vaz geçmeyen genç adam Cana ile birlikteyken, Nalan’a yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

KANAL D CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜM FULL İZLEME BAĞLANTISI İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ’IN 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız’ın 13. bölümü 30 Eylül Perşembe akşamı izleyicinin karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından dizinin hayranları Camdaki Kız’ın 14. bölüm fragmanını aramaya başladı. Ancak, dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Seri aldatıcı kurbanı mısınız?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Sezen'i görmek istiyoruz
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
27 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Merkür gerilemesi başlıyor
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Tarihi gece
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: 100 yıldır yeryüzünde yaşıyorlar
Funda Duru
Bekir Saçar
Dedikodulara menajer kalkanı
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeliz Yeşilmen: Konuşursam 50 bin dolar öderim