Camdaki Kız’ın 13. bölümü yine heyecan ve gerilim içinde milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranına kilitledi. Tüm yaşananlara rağmen Cana ile ilişkisinden vaz geçmeyen Sedat, Nalan’a yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, birdenbire ortaya çıkan Hayri’ye de kendince bir uyarıda bulundu. Peki, Nalan, Sedat ve Cana’yı yakalayacak mı? Merak edilen soruların yanıtları, Kanal D Camdaki Kız 13. bölüm full izleme bağlantısında…

CAMDAKİ KIZ’IN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Camdaki Kız’ın 13. Bölümünde Rafet kalp krizi geçirdiğinde hayatını kurtaran Hayri’ye büyük bir minnet duyar ve onu şoförü olarak işe alır. Hastaneden eve döndüğünde ise tüm aileyi büyük şaşkınlığa uğratan ve tüm taşların yerinden oynamasına neden olan kararını açıklar.

Diğer yandan Sedat, birdenbire ortaya çıkan Hayri’den hiç hoşlanmaz ve kendince ona bir uyarıda bulunur. Diğer yandan tüm olayların arasında Cana ile ilişkisinden vaz geçmeyen genç adam Cana ile birlikteyken, Nalan’a yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

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CAMDAKİ KIZ’IN 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız’ın 13. bölümü 30 Eylül Perşembe akşamı izleyicinin karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından dizinin hayranları Camdaki Kız’ın 14. bölüm fragmanını aramaya başladı. Ancak, dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.