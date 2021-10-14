Magazin Camdaki Kız 15. bölüm canlı izle Kanal D: Camdaki Kız yeni bölüm full izle

Camdaki Kız 15. bölüm canlı izle Kanal D: Camdaki Kız yeni bölüm full izle

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Camdaki Kız 15. bölüm canlı izle Kanal D: Camdaki Kız yeni bölüm full izle

Camdaki Kız 14 Ekim Perşembe akşamı 15. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Sedat, Cana ile konuşurken, Hayri’ye yakalanmıştı, bu hafta ise başı Cana’nın kocasıyla derse giriyor. İşte, diziyi televizyon ekranlarında izleyemeyenler için Kanal D Camdaki Kız 15. bölüm canlı izleme linki…

14 Ekim 2021, Perşembe 20:10 Son Güncelleme:
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Camdaki Kız, her hafta olduğu gibi bu hafta yayınlanan 15. bölümüyle izleyicisine soluksuz anlar yaşatıyor. Yayınlanan fragmanda, Nalan’ın annesi Feride Hanım’ın kızını bebek için sıkıştırdığı görülürken, elindeki sopa ile Nalan’ı dövmesi büyük şok yaratmıştı. Bu nefes kesen bölümü internetten izlemek isteyenler için işte, Kanal D Camdaki Kız, 15. bölüm canlı izleme bağlantısı…

CAMDAKİ KIZ’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Camdaki Kız’ın geçen hafta yayınlanan son bölümü herkesin dikkat kesildiği bir sahne ile son bulmuştu. Balkonda Cana ile telefonda konuşan Sedat’ı Hayri apaçık duyarken, ansızın kapıda beliren Nalan’ın da bu konuşmaları duyduğu düşünüldü.

Ancak yayınlanan fragmanda bu konuya ilişkin bir detay bulunmuyor. Bunula birlikte, Sedat tarafında olaylar hiç olmadığı kadar karışmaya başlıyor.

Cana, kocasının boşanma davası açacağını söylerken, kocası, Sedat ile Cana’yı rezil etmekle tehdit ediyor. Bunula birlikte Sedat’ın köşeye sıkıştığı konu bununla kalmıyor.

Şirket için çok önemli olan ihale için kredi işlerini hallederek babası tarafından övgüler alan Sedat, bu sefer babasının o krediyi Cavit aracılığıyla aldığını öğrenmesiyle daha büyük bir çıkmazın içine giriyor.

Nalan ise son bölümde Hayri’den yardım istemiş, Hayri de Nalan’a oldukça yakın davranmıştı. Sedat’ın konuşmalarını duyan Hayri, Nalan’ın üzerine daha fazla düşüyor ve ormanda ayağı kayan Nalan’ı kucağına alarak eve getiriyor.

Feride hanım ise Nalan üzerindeki bebek baskısını daha da artırıyor.

KANAL D CAMDAKİ KIZ’IN 15. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

 

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