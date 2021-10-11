Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Yayınlanan 15. bölüm fragmanında, Feride Hanım, Nalan üzerindeki bebek baskısını artırırken, Hayri de bir kere daha Nalan’ın yardımına yetişiyor. Ancak asıl olaylar Sedat cephesinde yaşanıyor. İşte, Camdaki Kız’ın 15. Bölüm fragmanı yeni bölüme ilişkin detaylar…

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖÜMÜNDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız’ın geçen hafta yayınlanan son bölümü herkesin dikkat kesildiği bir sahne ile son bulmuştu. Balkonda Cana ile telefonda konuşan Sedat’ı Hayri apaçık duyarken, ansızın kapıda beliren Nalan’ın da bu konuşmaları duyduğu düşünüldü.

Ancak yayınlanan fragmanda bu konuya ilişkin bir detay bulunmuyor. Bunula birlikte, Sedat tarafında olaylar hiç olmadığı kadar karışmaya başlıyor.

Cana, kocasının boşanma davası açacağını söylerken, kocası, Sedat ile Cana’yı rezil etmekle tehdit ediyor. Bunula birlikte Sedat’ın köşeye sıkıştığı konu bununla kalmıyor.

Şirket için çok önemli olan ihale için kredi işlerini hallederek babası tarafından övgüler alan Sedat, bu sefer babasının o krediyi Cavit aracılığıyla aldığını öğrenmesiyle daha büyük bir çıkmazın içine giriyor.

Nalan ise son bölümde Hayri’den yardım istemiş, Hayri de Nalan’a oldukça yakın davranmıştı. Sedat’ın konuşmalarını duyan Hayri, Nalan’ın üzerine daha fazla düşüyor ve ormanda ayağı kayan Nalan’ı kucağına alarak eve getiriyor.

Feride hanım ise Nalan üzerindeki bebek baskısını daha da artırıyor.

İŞTE CAMDAKİ KIZ’IN 15. BÖLÜM FRAGMANI







