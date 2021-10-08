Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Camdaki Kız her hafta yaşattığı heyecanla milyonları Kanal D ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Heyecan dolu 14. Bölümün sona ermesinin ardından da dizinin takipçileri “Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” araştırması yapmaya başladı. İşte, Camdaki Kız’ın son bölümünde yaşananlar ve 15. bölüm fragmanına ilişkin ayrıntılar…

CAMDAKİ KIZ’IN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sedat, 13. bölümün sonunda Nalan ile otel odasındayken, Cana’nın da odada olduğunu fark edince Nalan’ı kendinden uzaklaştırdı. O sırada Cana’nın aklına gelen planla hareket eden Sedat, yakın bir arkadaşı kaza yapmış gibi davranarak Nalan’ı eve yolladı.





Nalan, Hayri ile eve dönerken, Hafize Nalan’ı arayarak Feride hanımın kapısını açmadığını söyledi. Apar topar annesinin evine giden Nalan, annesinin kilitli olan kapısını açmak için Hayri’den yardım istedi.

Balkondan içeri giren ve yatağın üzerindeki mektupları gören Hayri, kapının kilidini açtığında Feride’yi karşısında buldu.

Hem Nalan’a hem diğerlerine çok kızan Feride, kızını ve Hayri’yi evden kovarken, Nalan’a ancak kucağında bebeğiyle geldiğinde her şeyin eskisi gibi olacağını söyledi. Bu arada Nalan Adil Bey’in evi terk ettiğini öğrendi ve babasını arayarak eve dönmesi için ikna edebileceğini söylerken Feride bu teklifi kabul etmedi.

Tüm yaşananlara şahit olan Hayri, Nalan’ı eve götürürken morali bozuk olan Nalan’ı keyiflendirmek için elinden geleni yaptı. Genç kadını deniz kenarına götüren Hayri, Nalan’a çay ısmarladı. Bu duruma şaşıran Nalan ise eve gittiğinde Gülcihan Hanım’a durumu açıkladı sonra da odasına çıkıp uyudu.

Bu sırada Cana ile otelde olan Sedat ise annesinin telefonuyla büyük bir şok yaşadı. Oğlundan şüphe duyan Gülcihan, Sedat'a inandı. Sabah eve gelen Sedat, babasının Beyoğlu’ndaki otel için istediği kredi konusunda elinden geleni yapacağını söyledi.

Nalan’ın aklı ise ailesindeydi ve babasını arayarak kaldığı otele gitti. Otele girdiğinde Cana ile karşılaşan Nalan, Cana’nın Sedat ve babası hakkındaki sözlerine çok sinirlense de belli etmedi. Babasına annesinin kendisinden bir şey saklayıp saklamadığını da sordu. Adil Bey, gerçekleri aklından geçirse de kızına bir şey söylemedi.

Şirkette kredi için canla başla mücadele eden Sedat ne yapacağını düşünürken; Cavit eniştesi imdadına yetişti. Yönetim kurulu için doğru kişinin Sedat olduğunu söyleyen Cavit, kredi işini çözüme ulaştırdı.

Kahvaltı sofrasında banka müdürünü arayarak kredi müjdesini veren Sedat, herkesi şaşırttı. Başta babası Rafet olmak üzere tebrikleri kabul eden genç adam başarısını karısına borçlu olduğunu ve bu nedenle Nalan’ı çiftlik oteline götüreceğini söyledi.

Otele gittiklerinde odalarından çıkmayan Nalan ve Sedat keyifli dakikalar geçirdi. Evdekilerin taklidini yapan Sedat, karısını güldürürken; Nalan da sessiz sinemada ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmini anlattı. Ardından romantik anlar yaşan ikili, nihayet yakınlaştı.

Ancak Koroğlu çiftinin gecesi aynı şekilde devam etmedi. Sedat, Nalan uyurken Cana’yı aradı. Onu çok özlediğini ve çok sevdiğini söylerken, aşağıda bahçede oturan Hayri tüm konuşmaları duydu. Ancak konuşmayı duyan tek kişi Hayri değildi, Nalan da kocasının telefon konuşmasına şahit oldu.

CAMDAKİ KIZ'IN 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecan dolu bir sahneyle sona eren bölümün ardından Camdaki Kız’ın 15. Bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak beklenen fragman henüz yayınlanmadı. Camdaki Kız’ın 15. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.