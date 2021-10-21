Camdaki Kız, 16. bölümü ile yine izleyenleri Kanal D ekranlarına kilitliyor. Son bölümde Alp, Sedat ve Cana’yı herkese rezil etmekle tehdit etmişti. Yeni bölümde ise bu ihanet haberi daha fazla kişiye ulaşıyor. Diğer yandan Nalan’ın hamile olmadığını öğrenen Hayri de büyük sevinç yaşıyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler için Kanal D Camdaki kız 16. bölüm canlı izleme linkini ve Camdaki Kız’ın yeni bölümüne ait ayrıntıları bir araya getirdik…

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Cana’nın kocası Alp Feride hanıma giderek, Sedat ile Cana arasındaki ilişkiyi anlatır. Feride elbette bu durum karşısında sessiz kalmayacaktır.

Nalan’ın hamile olduğunu düşünen Hayri hamile olanın Nalan olmadığını öğrenince büyük mutluluk yaşar.

Alp ile Cana’nın boşanacağı haberi herkeste soğuk duş etkisi yaratırken, Sedat Cana’yı evlerine yemeğe davet eder ve boşanmalarının sebebinin ikisinin ilişkisi olmadığını ispatlamaya çalışır.

Ancak Alp’in de yemeğe son anda gelmesi büyük bir sürpriz olur.





Nalan’ın artık Sedat’ın kendisine ihanet ettiğini öğrenmesi an meselesidir.

KANAL D CAMDAKİ KIZ’IN 16. BÖLÜMÜNÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN